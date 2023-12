Approvato l'abbonamento unico per i bus a 20 euro ogni 30 giorni

La giunta regionale ha approvato le agevolazioni agli abbonamenti del trasporto pubblico locale e di quello ferroviario che l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, aveva annunciato nei giorni scorsi, in occasione della conferenza stampa di fine anno.

Dal primo gennaio prossimo l'Abbonamento unico Special20' consentirà a tutti i residenti in Valle d'Aosta di viaggiare senza limiti di tratte e orari sull'intera rete regionale con 20 euro ogni 30 giorni. "E' un grande incentivo alle famiglie", ha sottolineato Bertschy, spiegando che "nella stessa delibera adeguiamo del 13,1%, all'indice Istat, il costo del biglietto singolo, che era fermo al 2015". La cifra di 20 euro "corrisponde al 40% del costo stimato dell'abbonamento, il restante 60% spetta alla Regione. Si potranno acquistare dal primo gennaio anche online. Nel primo anno si vedranno la ricaduta e l'ammontare degli abbonamenti venduti", ha aggiunto l'assessore.

La giunta ha inoltre aumentato dal 30% al 60% lo sconto per i residenti abbonati al trasporto ferroviario Trenitalia "per cercare di superare i disagi che porterà la chiusura per lavori della linea Aosta-Ivrea", con l'entrata in servizio di bus sostitutivi, "e fidelizzare l'utenza". Il provvedimento è valido sino al 21 dicembre 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA