Solidarietà, 122 famiglie supportate dall'Emporio Quotidiamo

L'Emporio solidale 'Quotidiamo' ha ricevuto alcune donazioni straordinarie nei giorni scorsi, in vista delle festività natalizie. Grazie a questi 'regali"' l'Emporio è in grado di sostenere e aiutare, durante le feste come nel corso dell'anno, i 122 nuclei familiari (comprendenti 374 persone) che hanno usufruito del progetto nel 2023.

Si tratta di 90 chilogrammi di arance da parte del Gas di Aosta, prodotti per l'igiene personale e della casa da parte dell'associazione Dora Donne, 150 chili di prodotti alimentari a lunga conservazione dall'associazione Frittelle di Giò e Martino, giocattoli da distribuire ai bambini da parte di Les Amis du coeur e Magnesium Components Verrès e una quindicina di chili di prodotti alimentari vari tra cui anche cibi senza glutine.

"Grazie allo spirito di solidarietà delle associazioni e dei privati che hanno deciso di donare, sotto le feste saremo in grado di sostenere i bisogni dei nostri utenti che si trovano in condizione di povertà alimentare. Siamo molto contenti di poter mettere queste risorse a disposizione di chi ne ha bisogno, ma non basta: per noi la solidarietà si esprime tutto l'anno", afferma Giulio Gasperini, responsabile della struttura di via Avondo.

Per continuare a garantire la qualità del servizio, l'Emporio lancia un appello sentito "a tutti coloro che desiderano condividere lo spirito di solidarietà e generosità con chi è meno fortunato". È anche un'occasione, per le aziende così come per i privati, di "ridurre gli sprechi alimentari semplicemente destinando il surplus di cibo o particolari prodotti invenduti a chi ne ha più bisogno".



