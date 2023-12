Aosta, 'indagine a tappeto' sulla sicurezza di tutte le scuole

La giunta comunale di Aosta ha dato mandato ai propri uffici di stipulare due contratti con l'obiettivo di mettere in sicurezza le scuole.

Il primo è un "contratto professionale" che serve ad avviare una "indagine a tappeto per valutare il rischio su tutti gli edifici" e l'altro è un "accordo quadro di lavori, per riuscire a realizzare in tempi brevi tutti gli interventi che saranno necessari". Lo ha detto durante la riunione del Consiglio l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Corrado Cometto, rispondendo a una mozione sul tema proposta dal gruppo Forza Italia. La decisione dell'esecutivo cittadino è dello scorso 13 novembre. "Cercheremo di veicolare le risorse che saranno necessarie: la sicurezza dei nostri edifici, soprattutto delle nostre scuole, è la nostra priorità", ha sottolineato Cometto.

Riguardo al crollo che si era verificato nella palestra della scuola Saint-Roch durante la notte tra il 25 e il 26 ottobre scorsi, Cometto ha spiegato: "Sono questioni di tipo non strutturali, sono pezzi di laterizio di alleggerimento che si staccano dai solai. In effetti possono anche causare dei danni fisici a chi si trova eventualmente sotto". Dopo quanto avvenuto l'amministrazione comunale "ha provveduto a fare un'indagine, non solo sulla palestra ma su tutta la scuola Saint-Roch. Le risultanze fornite dagli specialisti incaricati hanno evidenziato effettivamente la necessità di interventi: c'erano dei rischi da altre parti per cui sono stati affidati i lavori, circa una quindicina di giorni fa, di messa in sicurezza, con delle reti, rimuovendo le porzioni ammalorate. Domani dovrebbero essere ultimati, un po' in anticipo. La scuola con una dozzina di operai è stata ormai quasi messa in sicurezza. Per quanto riguarda il mercato coperto" dove nei primi giorni di novembre si era verificato un crollo di materiale dal tetto "sono state confinate le aree a rischio e lì bisognerà intervenire in un secondo tempo, senza l'urgenza di cui evidentemente la scuola necessita".



