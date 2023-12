Alice Veglio incoronata Miss Multiverse 2023

Dopo il secondo posto ottenuto nel 2019 l'aostana Alice Veglio, residente da oltre sei anni negli Emirati Arabi, ha vinto l'edizione 2023 di Miss Multiverse. La finale si è eccezionalmente svolta online e ha visto la partecipazione di oltre 20 ex concorrenti internazionali del concorso, che vuole premiare non solo la bellezza, ma anche prestanza fisica, doti oratorie, presenza scenica, cultura generale, capacità relazionali e imprenditoriali, comunicazione, fotogenia e intelligenza.

La ventottenne - 'celebrity wellness coach' e attivista per l'empowerment femminile - nel nuovo anno sarà quindi impegnata in registrazioni televisive, shooting fotografici, eventi internazionali e volerà a Punta Cana nel dicembre 2024, per incoronare la nuova vincitrice partecipando alla serie tv del concorso.

"Il regalo di Natale più inaspettato", commenta Alice Veglio in una nota, spiegando di aver deciso di partecipare nuovamente al concorso "con il desiderio di superare sé stessa".



