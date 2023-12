Approvato il bilancio preventivo Usl, pareggia a 361 milioni

La giunta regionale ha approvato il bilancio preventivo economico annuale per il 2024 e il piano triennale degli investimenti 2024-2026 dell'azienda Usl della Valle d'Aosta. Lo fa sapere l'assessorato della Sanità, salute e politiche sociali.

"Insieme all'azienda Usl abbiamo lavorato per tornare ad approvare il bilancio di previsione nel rispetto del termine del 31 dicembre. Con l'approvazione del bilancio, insieme agli indirizzi e obiettivi già approvati nel mese di settembre scorso e l'adozione del nuovo atto aziendale, garantiamo, sin dall'inizio dell'anno, il prosieguo di tutte le attività in corso e l'impulso immediato per riorganizzare e potenziare il nostro Servizio sanitario regionale", spiega l'assessore Carlo Marzi.

Il bilancio preventivo economico annuale 2024 dell'Usl pareggia per 361.846.093 euro, presenta un valore della produzione pari a 361.844.593 euro e costi della produzione per 351.392.427 euro. "Il bilancio - comunica l'assessorato - chiude in perfetto pareggio, così come definito in relazione agli indirizzi e agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi".



