Testolin, "guardiamo al passato per proiettarci nel futuro"

"Guardiamo al passato per proiettarci in un futuro di crescita, che tenga sempre presenti i valori che devono rappresentare la quotidianità per ognuno di noi e che si traducono nella forza della famiglia, nel riuscire ad accogliere in maniera incondizionata l'affetto dei propri cari e nello stringere la mano a chi ci vuole bene e guardando sempre ai valori veri di una comunità unita e solidale. Le sfide che la Valle d'Aosta deve affrontare in questi anni sono le sfide di una terra di montagna che vuole vivere, crescere dal punto di vista socio-economico e prendersi cura dell'ambiente, in una logica di coesione sociale e sostenibilità. Qualcuno sostiene che queste diverse, ma complementari dimensioni sono inconciliabili, noi sappiamo che non è così, ce lo insegna la nostra storia, e pertanto stiamo orientando le nostre politiche in questa direzione". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, durante la conferenza stampa di fine anno.

"In questo scenario nazionale e internazionale - ha aggiunto - la Valle d'Aosta vuole giocare un ruolo non marginale, perché siamo consapevoli che la nostra è una comunità in grado di esercitare con responsabilità ed equilibrio compiti di governo, tra cui quelli legati alla gestione di un territorio splendido, anche se complesso. Il governo di una Regione autonoma esige una gestione efficace dei dossier dell'oggi, ma soprattutto uno sguardo profondo e di prospettiva sul futuro, che trova indicazioni e forza dalla sua storia, dalla sua cultura e dalle esperienze del passato".

"Il Bilancio pluriennale che il Consiglio regionale ha da poco varato - ha proseguito Testolin - ci rende ottimisti con risorse importanti che ci consentono di avere un occhio di riguardo in primis per la salute e l'istruzione. La parola d'ordine che orienterà la nostra azione è la sostenibilità. In tutti i settori. La Valle d'Aosta vuole crescere e svilupparsi, senza dimenticare le sue radici e i valori che fondano la comunità".

In conclusione il presidente ha citato Leonardo Lotto e la "la forza di cogliere da ogni istante la possibilità di cambiare il mondo, parole che danno forza a tutti coloro ai quali la vita ha riservato un percorso complesso".



