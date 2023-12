Nuovo Palaghiaccio, convocato Consiglio comunale straordinario

Il Consiglio comunale di Aosta è stato convocato in seduta straordinaria venerdì 22 dicembre per occuparsi di un ordine del giorno monotematico riguardante la realizzazione di un nuovo palaghiaccio in corso Lancieri per la pratica di pattinaggio, hockey su ghiaccio e wheel curling.

L'assemblea dovrà pronunciarsi su una proposta di collaborazione pubblico-privato (leasing in costruendo) presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società Techne spa di Villa di Serio (Bergamo), Art on ice Aosta scarl - che gestisce l'attuale palaghiaccio -, Iccrea Bancaimpresa spa di Roma. L'investimento stimato dallo stessa Rti è di 14,9 milioni di euro (a tutti gli importi va aggiunta l'Iva). E' previsto un contratto della durata di 20 anni, con un canone annuo di concessione di 785 mila euro, oltre alla rata di riscatto finale di 1,49 milioni. Inoltre vi è una maxirata iniziale da sei milioni di euro da finanziare con un mutuo di Cassa depositi e prestiti.

L'investimento iniziale stimato dai proponenti per la realizzazione del "nuovo stadio del ghiaccio" di corso Lancieri è di 10,5 milioni di euro mentre il costo della demolizione dell'attuale palaghiaccio di corso Lancieri 47 e della realizzazione di un parcheggio "a raso" è di 1,1 milioni.

Entrambi i lavori dovranno essere aggiudicati con una gara a evidenza pubblica. L'operazione peserà sulle casse del Comune di Aosta con il canone di leasing da 871 mila euro a partire dal 2026 e con le rate di rimborso del prestito per il maxicanone iniziale "per un importo presunto di 525 mila euro".

Nel marzo scorso, l'assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto, aveva spiegato che il Comune aveva dovuto rinunciare a 1,5 milioni di euro di fondi del Pnrr per il palaghiaccio a causa delle tempistiche, impossibili da rispettare per via della necessità di elaborare un "nuovo piano di ammortamento a tasso fisso" dopo gli incrementi da parte della Bce.



