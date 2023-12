Fp Cgil in commissione, estendere l'indennità di attrattività

La Fp Cgil Valle d'Aosta ha chiesto in quinta commissione consiliare che l'indennità di attrattività sia riconosciuta a tutti gli operatori sanitari, tecnici e amministrativi.

Il sindacato di categoria, si legge in una nota, "ritiene che nell'attuale contesto regionale è essenziale valorizzare tutte le lavoratrici e i lavoratori, incentivandoli a rimanere in Valle d'Aosta. Senza lavoratrici e lavoratori i servizi pubblici non funzionano".

Secondo Fp Cgil "anche se è stato approvato pochi giorni fa il bilancio regionale, è opportuno reperire ulteriori risorse da destinare alle indennità di attrattività per tutte le figure professionali della sanità, quindi includendo anche operatrici e operatori socio sanitari, operatori tecnici e amministrativi.

Abbiamo presentato in quinta commissione le nostre valutazioni e proposte riguardo alla fattibilità e possibilità di reperimento delle risorse, in modo da poter riconoscere a tutte le professioni tale indennità. Riteniamo fondamentale dare il giusto riconoscimento a tutti gli operatori e operatrici della sanità e amministrativi. La nostra proposta ha ottenuto il favore di tutti gli altri sindacati presenti in audizione. Nei prossimi appuntamenti della quinta e seconda commissione, invitiamo la politica a considerare attentamente queste proposte".



