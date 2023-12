Cdm snowboard cross, a Cervinia primo successo per Siegenthaler

La svizzera Sina Siegenthaler e l'austriaco Alessandro Haemmerle sono stati i più veloci nella 'big final' sulla pista 26 di Breuil-Cervinia dove è andato in scena lo snowboard cross di Coppa del Mondo.

Nella gara femminile primo successo in carriera per Siegenthaler, classe 2000, capace di precedere la coppia di australiane Belle Brockhoff e Josie Baff al termine di una finale tiratissima. L'azzurra Michela Moioli non è riuscita ad acciuffare il podio, ha perso terreno prezioso proprio sul finale e si è dovuta accontentare del quinto posto. In precedenza aveva dimostrato di avere una grande piazzamento nelle gambe, vincendo sia la batteria dei quarti, sia la semifinale.

Ottavo posto per Sofia Belingheri, mentre la britannica Charlotte Bankes, vincitrice di una delle due gare di Breuil-Cervinia lo scorso anno, è entrata in contatto nella prima parabolica ed è uscita al primo turno.

In campo maschile nuovo successo ai piedi della Gran Becca per Alessandro Haemmerle, primo anche un anno fa in gara-1. Ha avuto la meglio sull'australiano Adam Lambert e sul canadese Eliot Grondin. Usciti durante i quarti di finale diversi favoriti, come l'azzurro Omar Visintin, l'austriaco Jakob Dusek e lo spagnolo Lucas Eguibar. Subito fuori il genovese, da anni di casa a Chamois, Lorenzo Sommariva, incappato in una caduta senza conseguenze dopo un contatto avvenuto in una delle prime paraboliche della heat iniziale.



