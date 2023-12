'Coincidenze d'artista' per riqualificare le pensiline dei bus

Già previsto nel Documento unico di programmazione approvato dal Consiglio comunale di Aosta il 30 dicembre 2022 come esempio di "strutturazione di percorsi di valorizzazione dei quartieri e di angoli della città attraverso forme ed interventi di arte diffusa, con il coinvolgimento di giovani artisti locali e internazionali in relazione con le comunità di riferimento", il progetto 'Coincidenze d'artista' è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale.

Il progetto - che prevede un investimento pubblico di 48 mila euro (Iva inclusa) - ha per obiettivo la valorizzazione di artisti locali, nazionali e internazionali in contesti urbani, al fine di promuovere la cultura, la bellezza e la partecipazione cittadina. Ma si propone anche di qualificare - o riqualificare - spazi urbani più o meno periferici e, al contempo, di contrastare forme di vandalismo su beni pubblici o privati.

'Coincidenze d'artista' - fa sapere l'amministrazione comunale - "porterà l'arte in luoghi non convenzionali, andando a creare un sentimento di inaspettato piacere estetico agli occhi dell'osservatore, concentrandosi in particolare sui luoghi di passaggio e, in particolare, le pensiline degli autobus utilizzate come supporto per la realizzazione del progetto, creando installazioni diffuse su diverse zone della città".

Un esempio di "arte pubblica" che "attraverso la riqualificazione delle pensiline degli autobus, consentirà di offrire ai cittadini e alle cittadine un'esperienza di fruizione artistica nella quotidianità, creando un dialogo tra l'arte e il tessuto sociale della comunità", commenta l'assessore alla Cultura, Samuele Tedesco.



