Ufficio regionale turismo, Davide Jaccod direttore generale

La Giunta regionale ha nominato Davide Jaccod quale Direttore generale dell'Ufficio regionale del turismo, per il periodo dal 18 dicembre 2023 al 17 dicembre 2026. Giornalista professionista e guida turistica, Jaccod ha 42 anni è laureato in Comunicazione per istituzioni e imprese, ha collaborato a lungo con La Stampa e si è occupato di editoria e di radio. Si è specializzato nella progettazione di eventi culturali, settore nel quale ha lavorato prima in Francia e quindi tra Piemonte e Valle d'Aosta: qui è stato l'ideatore di giocAosta, evento nato dal basso e diventato attrattore turistico. Ha collaborato con l'amministrazione regionale, prima nell'ufficio stampa del Consiglio regionale e quindi con la Presidenza della Regione. Dal 2015 ha svolto l'attività di guida turistica, abilitata per francese e inglese, su tutto il territorio regionale.



