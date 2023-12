Savt, Albertinelli verso la conferma a segretario

"Dovremo cercare di rafforzare sempre più la contrattazione territoriale, sia essa di primo o di secondo livello, sia essa collettiva o aziendale". Così Claudio Albertinelli, segretario generale del Savt e unico candidato per il prossimo mandato quinquennale, nella relazione del 28/o congresso del sindacato, 'Projeter et innover: travail, sécurité et identité pour la Vallée d'Aoste de demain'. "Altro ambito sul quale si dovrà intervenire quanto prima - afferma Albertinelli - è sicuramente quello della costituzione di un fondo sanitario integrativo regionale". La relazione del segretario tocca tutti gli ambiti che riguardano il sindacato, dall'ambiente - "occorre incrementare il numero degli addetti idraulico-forestali" - all'industria ("è fondamentale insistere sulla formazione professionale").

Spazio anche ai rapporti con le altre sigle. Per Albertinelli "dopo 70 anni di storia, si è voluto mettere in discussione la possibilità del Savt di svolgere appieno il proprio ruolo sindacale". Il riferimento è alla sentenza della Corte d'appello di Torino del luglio 2022 - impugnata in Cassazione - secondo cui al sindacato manca il "requisito della rappresentatività sul piano nazionale, non essendo peraltro il Savt neppure un'associazione sindacale costituita tra lavoratori appartenenti ad una minoranza linguistica presente nella Regione autonoma Valle d'Aosta". Il provvedimento aveva accolto un ricorso di Uil Fpl Vda e Cisl Cfp Vda. Segnali di distensione sono arrivati sia dallo stesso Albertinelli - serve "consolidare e rafforzare le relazioni con le altre organizzazioni" - sia dai segretari dei sindacati confederali, a partire da Jean Dondeynaz (Cisl): "E' sui temi del vostro congresso che dobbiamo provare a ritrovarci e soprattutto a inaugurare una nuova stagione sindacale".





