Nel terzo trimestre +3% di occupati in Valle d'Aosta

Continua a crescere il tasso di occupazione e a calare quello di disoccupazione in Valle d'Aosta. E' quanto emerge dagli ultimi dati Istat relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) del 2023.

Rispetto allo stesso periodo del 2022, gli occupati (15-64 anni) infatti sono passati dal 70,2% al 73,2%, a fronte di una media nazionale salita dal 60,3% al 61,6% e del Nord-ovest cresciuta dal 67,6% al 68,5%. Nella regione alpina tra i maschi il dato aumenta dal 75,3% al 77,8%, tra le femmine dal 65,2% al 68,5%.

Parallelamente il tasso di disoccupazione (15-64 anni) è calato in un anno dal 5,5% al 3,2%. A livello nazionale il dato passa dal 7,8% al 7,4%, nel Nord-ovest dal 5,2% al 4,4%. Nella regione alpina, tra i maschi la diminuzione è di 0,7 punti (dal 3,6% al 2,9%), tra le femmine di 4 punti (dal 7,6% al 3,6%).

Nel confronto con il secondo trimestre 2023, in Valle d'Aosta il tasso di occupazione è cresciuto dal 69,6% al 73,2%, quello di disoccupazione è calato dal 4,5% al 3,2%.



