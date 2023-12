Furto da 3.000 euro in supermercato a Courmayeur, un arresto

Un ventiseienne del Milanese è stato arrestato per furto dai carabinieri a Courmayeur. I fatti sono avvenuti ieri nel discount Dipiù, in strada Larzey - Entrèves, durante l'orario di chiusura.

Il giovane è accusato di aver forzato la porta di ingresso e di aver sottratto uno smartphone del valore di un centinaio di euro esposto nel supermercato, 115 euro presenti nelle casse e un tastierino per effettuare la manutenzione delle stesse.

Secondo quanto appurato dai militari, ha inoltre forzato la serratura della porta dell'ufficio del direttore, dove ha rubato oltre 3.000 euro in contanti.

Il ventiseienne, residente ad Albairate e difeso dall'avvocato Davide Meloni, si trova al momento agli arresti domiciliari.

Il pm Francesco Pizzato ha chiesto la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo. Il giovane comparirà davanti al giudice del tribunale di Aosta nelle prossime ore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA