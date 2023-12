Manes, "proroga su Superbonus è indispensabile"

"Non c'è bisogno di stratagemmi contabili per il superbonus. L'idea di un emendamento che introduca uno stato di avanzamento lavori eccezionale al 31 dicembre, consentendo di presentare la documentazione entro i primi dieci giorni del gennaio 2024, è superflua e non fornisce reali garanzie né ai cittadini né alle imprese. E' inopportuno penalizzare chi opera onestamente, pur enfatizzando la necessità di agire contro chi ha abusato o frodato lo Stato. Una proroga si rende indispensabile, in particolar modo per rispettare i limiti imposti dalle condizioni climatiche dei territori montani, come quello valdostano. Ci affidiamo a un intervento determinato e concreto da parte del Governo". E' quanto dichiara, in una nota, il deputato valdostano Franco Manes (Minoranze linguistiche), in merito al dibattito al Senato sul disegno di legge di bilancio per il 2024, sottolineando "l'urgenza di una soluzione prima che il testo giunga alla Camera dei Deputati, dove sarebbe troppo tardi per intervenire".

