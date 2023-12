Bertschy "entriamo in fase operativa Aosta-Ivrea"

"L'affido del servizio sostitutivo sulla linea Aosta-Ivrea e la pubblicazione degli orari dei bus sono un punto fermo del percorso di confronto, che abbiamo avviato con Trenitalia in vista della cantierizzazione della ferrovia. Entriamo così nella fase operativa, che è ancora una fase propedeutica che ci permette di proseguire il dialogo sia con il gestore che con gli utenti". Lo ha detto l'assessore regionale dei trasporti, Luigi Bertschy, commentando la pubblicazione da parte di Trenitalia degli orari dei bus sostitutivi che prenderanno servizio dal 3 gennaio, con l'avvio dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta/Ivrea.

"La pubblicazione degli orari - ha aggiunto - è infatti per noi funzionale a raccogliere osservazioni utili a migliorare gli orari proposti e a proseguire il confronto costruttivo avviato negli incontri con la popolazione, per poter raggiungere insieme il miglior obiettivo. Dalle prime segnalazioni arrivate, abbiamo già fatto nostra la necessità - e quindi la richiesta a Trenitalia - di migliorare e integrare la risposta, nella fascia oraria dalle 15 alle 17, in partenza da Aosta verso la media e bassa valle, direzione Ivrea".

Le segnalazioni degli utenti possono essere avanzate attraverso il nuovo sito https://www.vdatransports.it.



