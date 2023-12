Trasporto pubblico, dal 18 dicembre nuovo sistema bigliettazione

Dal 18 dicembre sarà attivo in Valle d'Aosta il nuovo sistema di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico locale automobilistico. Lo comunica l'assessorato regionale dei trasporti precisando che gli utenti interessati al servizio di trasporto pubblico locale con i bus, che intendono utilizzare la tessera #vdatransports o lo smartphone per viaggiare, potranno acquistare i biglietti o l'abbonamento, nelle autostazioni, nelle sedi di Vita e Svap e da mercoledì 13 dicembre, in contanti, direttamente a bordo dei bus.

"Il pagamento elettronico, da App e sul sito web, sarà introdotto - si legge in una nota - alla conclusione di un breve periodo di prova del sistema che permetterà agli utenti di acquisire familiarità con le innovazioni introdotte".

Inoltre "agli utenti che abitualmente utilizzano le navette rossa e verde, si comunica che tali servizi rimarranno gratuiti fino al 31 gennaio 2024 e altresì sulla linea 15 la gratuità resterà attiva fino al 23 dicembre".

Il nuovo sistema di bigliettazione elettronica sarà presentato al pubblico venerdì 15 dicembre dalle 10 alle 17 in piazza Chanoux, ad Aosta. Tutte le informazioni relative all'attivazione delle procedure e alle nuove funzionalità del servizio verranno comunicate attraverso il sito istituzionale www.vdatransports.it.



