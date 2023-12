"Agile Arvier", ex scuola diventa spazio aggregativo

Il Ministero della cultura ha approvato alcune modifiche al progetto "Agile Arvier - La cultura del cambiamento", che fa parte del Bando Borghi-Linea A ed è finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEu, nell'ambito del Pnrr.. Tra le novità più rilevanti c'è la trasformazione della ex Scuola materna/elementare di Arvier in uno spazio aggregativo destinato ad ospitare attività culturali, ludico-ricreative e educative, secondo il modello degli spazi di coliving/coworking. "Denominato 'Agile Agorà Arvier' - è spiegato in una nota - il nuovo intervento si concentra sulla demolizione della ex-scuola e la costruzione di un edificio a basso impatto ambientale, anche al fine di promuovere l'applicazione di nuove tecniche costruttive orientate alla sostenibilità".

E' inoltre previsto il potenziamento degli interventi sulla ex 'Micro comunità di Arvier' destinata ad ospitare le attività dell'Associazione transfrontaliera 'Teraction' oltre alle prime attività realizzate dai LAB, la valorizzazione del 'Museo dell'arte sacra' situato nella Chiesa parrocchiale e il miglioramento dell'accessibilità ai Borghi di Arvier e Leverogne.

"Queste modifiche - ha commentato l'assessore regionale Luciano Caveri - sono anche il frutto dell'impegno della Regione nel supportare il Comune di Arvier. Saranno attribuiti sempre al Comune, per il prossimo triennio, oltre 800.000 euro per le necessarie assunzioni di personale dedicato destinato al rafforzamento amministrativo del soggetto attuatore. È proprio in ragione di queste ulteriori risorse che è stato possibile proporre nuove attività, oggi oggetto di discussione, a vantaggio dei cittadini di Arvier". Il progetto 'Agile Arvier - La cultura del cambiamento' ha una dotazione finanziaria di 20milioni di euro e si compone di 12 azioni. Avviato nella seconda metà del 2022, si concluderà il 30 giugno 2026.



