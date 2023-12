Ferrovie, dal 3 gennaio Aosta e Ivrea collegate con bus

Dal prossimo 3 gennaio i collegamenti tra Aosta e Ivrea saranno effettuati con servizio bus per consentire l'avvio dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria. Saranno messi in circolazione 99 autobus, di cui 31, nei giorni feriali, percorreranno i tragitti autostradali Aosta-Ivrea, Aosta-Verres, Aosta-Verres-Pont S.

Martin. Restano invariati i collegamenti ferroviari tra Ivrea e Torino. Lo comunica Trenitalia.

"Nel più ampio progetto di adeguamento e miglioramento della linea ferroviaria Chivasso-Ivrea-Aosta - è spiegato in una nota - gli interventi in territorio valdostano si concentreranno nell'elettrificazione del tratto di linea tra Ivrea ed Aosta, lungo 66 chilometri, con la realizzazione di tre nuove sottostazioni elettriche a Donnas, Chatillon ed Aosta, l'adeguamento delle opere d'arte e delle gallerie lungo la tratta, l'adeguamento di tutte le stazioni lungo la tratta interessata dai lavori agli standard internazionali in termini di accessibilità per persone a mobilità ridotta, grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche e l'innalzamento dei marciapiedi a quota 55 cm, pari al piano di calpestio a bordo dei treni".

La conclusione dei lavori è prevista entro il 2026.

"L'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta - prosegue la nota - consentirà la circolazione di treni completamente elettrici, in sostituzione agli attuali treni diesel, permettendo maggiori disponibilità in termini di capienza e di incremento degli standard di regolarità e puntualità oltre che contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile".

