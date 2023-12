Aosta compie 2048 anni, osservazioni astronomiche e concerto

Giovedì 21 dicembre, in occasione del solstizio d'inverno, sarà celebrata la fondazione di Augusta Praetoria, avvenuta nel 25 avanti Cristo per volere dell'imperatore Ottaviano Augusto. L'appuntamento, dal titolo "Armonie cosmiche", è in via Croce di città ad Aosta dove, a partire dalle ore 10,30, si attenderà che il primo raggio di sole che spunta dalla Becca di Nona illumini l'antico Cardo Maximu: l'osservazione prevede commenti astronomici a cura di Andrea Bernagozzi, ricercatore dell'Osservatorio astronomico regionale, e storico-archeologici tenuti da Stella Bertarione, archeologa della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

"La città romana - è spiegato in una nota - fu volutamente orientata al solstizio d'inverno, 2.048 anni fa: l'ipotesi, scaturita da una scoperta archeologica avvenuta nel 2012 presso la Torre dei Balivi, è stata successivamente avvalorata da un importante studio archeo-astronomico seguito da ulteriori pubblicazioni e confronti". Al termine dell'osservazione del fenomeno solare, dalle 11,30 alle 12, la Chiesa Valdese di Croce di città ospiterà la Serenata per un satellite, concerto dell'orchestra inclusiva 'Symphonic taxi orchestra', composta da ragazzi con disabilità, insegnanti, allievi e professionisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA