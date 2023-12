Sorgenti Monte Bianco, subconcessione di altri dieci anni

La giunta regionale ha assegnato alla società Sorgenti Monte Bianco spa di Morgex le subconcessioni minerarie 'Youla' e 'Val Veny' per l'autorizzazione allo sfruttamento dell'acqua minerale naturale tipo 'Courmayeur Fonte Youla' e 'Monte Bianco - Fonte Mont Blanc', nonché la subconcessione mineraria 'Rey' per l'autorizzazione allo sfruttameento dell'acqua di sorgente tipo 'Fonte Rey', per un periodo di dieci anni, nei comuni di Courmayeur e Pré-Saint-Didier.

"La società è stata l'unica a rispondere alla manifestazione di interesse", ha detto in conferenza stampa l'assessore alle Opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet. "Le subconcessioni hanno una durata di dieci anni, leggermente inferiore a quelle precedenti, tenuto conto della situazione climatica e delle carenze idriche", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA