Marlier (Uvgam), "da anni non vedevo i ghiacciai così belli"

''I ghiacciai vanno preservati, ovvio, il tema è complicato e delicato. Ma io i ghiacciai belli come quest'anno è un po' che non li vedevo. I dati sono inconfutabili certo, ma posso dire di non condividere le parole di Luca Mercalli. Fino a metà agosto le condizioni dei nostri ghiacciai erano perfette''. Così Ezio Marlier, il presidente delle guide alpine valdostane, al convegno ''La montagna di ghiaccio'' che si è tenuto al Forte di Bard, nell'ambito delle iniziative per la Giornata internazionale della montagna.

Per il direttore del Soccorso alpino valdostano, Paolo Comune, ''fortunatamente quest'anno gli amministratori locali non hanno fatto ordinanze di chiusura, che sono deleterie. Soprattutto per noi che dobbiamo fare eventuali soccorsi la cosa diventa delicata''. Comune evidenzia come un altro aspetto importante: ''Da tenere in considerazione a livello di dati è il vento, che quest'anno ha dato non pochi problemi nei soccorsi".



