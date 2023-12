Allo nuit: dal 2024 più corse, prenotazioni e pagamenti online

Dal 2024 sarà potenziato, ad Aosta e in 16 comuni della Plaine, Allo nuit, il servizio di trasporto pubblico serale notturno a chiamata affidato alla Svap.

"L'obiettivo è l'implementazione dei viaggi e delle prenotazioni", ha detto in conferenza stampa l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy. "Vogliamo - ha anticipato - far crescere e stabilizzare il servizio su questo territorio" guardando all'ampliamento "in bassa, media e alta Valle".

Il portale di prenotazione, con la possibilità di pagare online il biglietto, è una delle principali novità che saranno introdotte nel corso del 2024. "La piattaforma sarà in funzione da fine febbraio inizio marzo", ha spiegato Gaya Pastore, del dipartimento Trasporti e mobilità sostenibile. "Sarà possibile accedere al servizio prenotando online. Più persone saliranno su ciascun veicolo, minore sarà la tariffa per ciascun utente.

Verrà comunque garantita la risposta ad ogni chiamata, quindi la prenotazione 'last minute' dovrebbe essere soddisfatta". Inoltre "la tracciabilità dei viaggi con origine e destinazione sarà la base dati su cui effettuare le valutazioni per i servizi dal 2025". Le fermate restano quelle del trasporto pubblico di linea.

Il costo del servizio per le casse pubbliche (la Regione contribuisce con il 77,8%) passerà dai 154 mila euro del 2023 ai 199 mila del 2024, e le ore totali da 5.015 a 6.452. "Dal prossimo anno - ha aggiunto Pastore - saranno impiegati quattro veicoli al venerdì, al sabato, nei prefestivi, dalle 21 alle 5.30; due veicoli nelle vacanze scolastiche e durante il periodo che va dalla fine all'inizio dell'anno scolastico e un'auto nel periodo ordinario e nei festivi".

"E' da sottolineare l'aspetto della sicurezza per quanto riguarda l'utenza, composta prevalentemente da giovani", ha sottolineato Michel Martinet, sindaco di Gressan. "Un provvedimento che deve stare in un complesso di interventi volti alla mobilità sicura", ha aggiunto il primo cittadino di Aosta, Gianni Nuti.



