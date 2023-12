''Mi ha morso un cane'', ma non era vero

Chiama la polizia dicendo di essere stato morsicato da un cane, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno verificato che non era vero. L'uomo ha così dato in escandescenza e ha iniziato a insultarli e ha cercato di colpirli. È successo la notte scorsa ad Aosta. Un aostano di 28 anni è così stato arrestato per residenza. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto l'obbligo di dimora. Il processo è stato fissato per il 2 di febbraio. Arresti domiciliari, invece, per un altro aostano accusato di resistenza e lesioni. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a infastidire gli avventori di un bar del capoluogo.

Quando la polizia è arrivata per allontanarlo ha posto resistenza al controllo colpendo un agente che ha riportato tre giorni di prognosi.



