Spray al peperoncino in un bar di Aosta, locale evacuato

Avrebbero consumato, pagato e poi, prima di uscire dal bar, spruzzato nell'aria dello spray al peperoncino. Quasi immediati gli effetti urticanti sugli avventori, costretti ad abbandonare il locale tra colpi di tosse e qualche lacrima. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in un bar nel centro di Aosta, il Café du centre, costretto a chiudere con un paio di ore di anticipo.

In base alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del locale, gli autori sono due o tre ragazzi, probabilmente non del posto. Si tratterebbe di un gesto fine a sé stesso, non finalizzato a commettere altri reati.

I fatti sono avvenuti verso le 17.30, quando il bar era piuttosto frequentato, anche per via dei turisti che da alcuni giorni stanno raggiungendo Aosta in vista del ponte dell'Immacolata. Dopo i primi sintomi manifestati, dipendenti e gestori hanno aperto le finestre e accompagnato i clienti all'esterno. Nessuno di loro ha avuto necessità di ricovero ospedaliero. Sull'accaduto svolgono accertamenti i carabinieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA