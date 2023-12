Valanga dal Pavillon in Valle d'Aosta, nessun coinvolto

Una valanga si è staccata su un'ampia area nella zona del Pavillon, nel territorio comunale di Courmayeur, in Valle d'Aosta. A segnalarlo sono stati alcuni sciatori in fuoripista che si trovavano sul posto. Il soccorso alpino valdostano è intervenuto e ha effettuato un sorvolo in elicottero: il distacco - fa sapere il Sav - non ha coinvolto persone. Il pericolo valanghe nella zona è di grado 3-marcato.

Il Sav consiglia "attenzione nell'affrontare itinerari scialpinistici e fuoripista, sottolinea l'importanza di adottare condotte prudenti e responsabili e ricorda di consultare sempre i bollettini meteo e valanghe".



