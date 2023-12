'Sci…volare a scuola', progetto coinvolge quasi 1.000 studenti

Sei stazioni di sci nordico, quattro stazioni per lo sci alpino, 972 studenti, 53 classi di 14 istituzioni scolastiche: sono i numeri che rappresentano l'edizione 2023/2024 del progetto 'Sci...volare a scuola' presentato durante una conferenza stampa. Nata nella stagione invernale 2019/2020, l'iniziativa prevede: uno skipass destinato agli studenti under 18, al prezzo agevolato di 50 euro (83 con Zermatt) e una giornata sulla neve - in programma dall'11 dicembre - per la classe prima delle scuole secondarie di primo grado.

Il progetto è il frutto della sinergia tra Regione, impianti a fune, gestori piste di fondo e maestri di sci. "E' importante entrare nel mondo della scuola e sollecitare le famiglie, che per vari motivi hanno ritenuto di non cogliere l'opportunità.

Noi ci aspettiamo che aderiscano molte più istituzioni, soprattutto nei luoghi dove questa sensibilità è venuta a mancare. Abbiamo bisogno che sul territorio si rigeneri l'attività amatoriale", ha detto l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy.

Il 54 per cento degli studenti coinvolti ha scelto lo sci nordico, mentre gli altri ragazzi delle prime medie che hanno aderito al progetto praticheranno sci alpino. "Magari alcuni di loro potranno diventare degli agonisti, altri operatori del nostro settore turistico. Un progetto inclusivo, che per il momento riguarda la stagione invernale ma che speriamo possa estendersi anche ad attività estive", ha detto l'assessore allo Sport, Giulio Grosjacques. Secondo l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, "il migliaio di ragazzi e ragazze che parteciperanno è un risultato interessante. Lo svolgimento di attività invernale serve ad aumentare la sensibilità all'ambiente". Becce Cuc, presidente dell'Associazione valdostana maestri di sci, ha aggiunto: "Aderiamo con 130 maestri di sci e 12 o 13 scuole di sci. E' un'iniziativa importante per far conoscere il territorio dove si vive: ci siamo trovati con bambini aostani di 10-11 anni che hanno detto 'è la prima volta che vengo a Pila'".



