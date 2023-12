Sci nordico, nuove aperture per l'Immacolata in Valle d'Aosta

u La neve caduta e le basse temperature degli ultimi giorni hanno permesso di preparare "gran parte delle piste di fondo della Valle d'Aosta, pronte e perfettamente innevate per il ponte dell'Immacolata". Lo comunica l'Associazione valdostana enti gestori piste di sci di fondo.

Giovedì 7 dicembre apriranno i comprensori di Saint-Barthélemy (20 chilometri) e Cogne (cinque chilometri in Valnontey e 1,5 sui Prati di Sant'Orso). Aperti quattro chilometri a Valgrisenche, cinque a Rhêmes-Notre-Dame, 4,5 a Saint-Nicolas, due a Torgnon, uno a La Thuile (campo scuola) e 1,5 a Gressoney-Saint-Jean, anelli che vanno ad aggiungersi a quelli già aperti a Bionaz, Arpy, Breuil-Cervinia e Valtournenche. Ancora in forse l'apertura della Val Ferret, per ragioni legate al pericolo valanghe.



