Savt, "preservare il ruolo cruciale del Casinò"

"Tenendo conto della prossima chiusura della procedura di concordato prevista per il 31 dicembre 2024 e delle linee guida in elaborazione per il rilancio della Casa da gioco di Saint-Vincent", il Savt/Spettacle sollecita il governo regionale "a valutare attentamente le strategie migliori per preservare il ruolo cruciale del Casinò come volano turistico e finanziario per la comunità valdostana".

Il sindacato sottolinea inoltre "l'importanza di salvaguardare i diritti dei lavoratori del Casinò, indipendentemente dalla futura gestione pubblica o privatizzata dell'istituzione" e evidenzia "la necessità di un nuovo contratto collettivo di lavoro aziendale per i lavoratori, mirando a ripristinare le regole in vigore prima del concordato".

