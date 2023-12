Sapinet, "suolo e acqua risorse da salvaguardare"

"Il suolo e l'acqua svolgono ruoli preziosi, forniscono le basi per la produzione alimentare, per gli ecosistemi e per il benessere umano. La presenza di un suolo sano, ricco di sostanza organica, svolge un ruolo cruciale per la fornitura di acqua di buona qualità svolgendo la funzione di filtro naturale, purificando e immagazzinando l'acqua di infiltrazione. Suolo e acqua sono risorse interconnesse che necessitano di una gestione integrata e l'adozione di misure proattive può consentire la salvaguardia di queste risorse per le generazioni future". E' quanto dichiara l'assessore regionale all'ambiente, Davide Sapinet, in occasione della Giornata mondiale del suolo.

"L'erosione e la compattazione del suolo - prosegue - compromettono la capacità del suolo di immagazzinare, drenare e filtrare acqua, e aggravando il rischio di inondazioni e frane.

Le pratiche improprie di gestione del suolo e delle acque incidono sull'erosione, sulla fertilità, sulla biodiversità del suolo, e sulla qualità e la quantità dell'acqua. La scarsità di acqua porta a sua volta alla degradazione e alla perdita di biodiversità del suolo".

