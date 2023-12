Esce il Messager valdotain, rinnovato nella tradizione

Rinnovamento e tradizione sono i concetti che hanno ispirato la redazione del nuovo Messager valdotain, l'"almanacco dei valdostani" che è giunto alla 113/a edizione. Sarà in vendita dal 6 dicembre al prezzo di 18 euro.

Racconta i principali avvenimenti dall'ottobre 2022 all'ottobre 2023.

"Senza dubbio anche quest'anno il Messager si inserisce nel solco della tradizione - spiega il coordinatore editoriale, Enrico Montrosset - seppur sia stato rivisto e corretto in alcune parti, agendo con la cautela che si merita un patrimonio della cultura valdostana". L'almanacco ha mantenuto le sue rubriche tradizionali ma è stato diviso in due parti: una dedicata agli articoli e una alla cronaca e allo sport. Tra gli ospiti c'è lo scrittore Enrico Camanni con un ricordo del grande alpinista Luigi Carrel, conosciuto come il 'Carrellino'.

"L'uscita del Messager - ha detto il presidente del Consiglio valle, Alberto Bertin - è una ricorrenza attesa da tutta la comunità. E' un esercizio di memoria, raccoglie i momenti belli e quelli brutti dell'anno appena trascorso". Per il presidente della Regione, Renzo Testolin, "è un almanacco ricco e rinnovato, che conserva la presentazione tradizionale della società valdostana. Emerge un quadro variegato della nostra comunità, una comunità viva. Rappresenta proprio la 'biodiversità' della realtà valdostana".



