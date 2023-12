Caveri incontra Mattarella, "aspettiamo la sua visita in Vda"

"Ho ringraziato il Presidente per le sue parole, ricordando l'attesa dei valdostani per una visita ufficiale in Valle d'Aosta". Lo riferisce l'Assessore alle politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri, che nella sua veste di coordinatore della montagna per la Conferenza delle Regioni ha incontrato a Roma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Caveri si è recato al Quirinale assieme a una rappresentanza dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, dopo aver partecipato ad un convegno per i 70 anni dell'associazione.

"Sono contento di aver incontrato il Presidente Mattarella - ha aggiunto - con cui ebbi lunghe frequentazioni alla Camera. Ho avuto modo di esprimere vivo apprezzamento per il suo intervento in cui ha ricordato la genesi alla Costituente di quel comma all'articolo 44 della Costituzione che dice 'La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA