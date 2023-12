Aosta una città da scoprire, podcast e mappa raccontano la città

'Aosta una città da scoprire' è il nome del nuovo progetto di valorizzazione della città a firma di Abbonamento musei - l'associazione che riunisce l'offerta culturale di Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, proponendo in una sola tessera l'accesso fino a 480 siti - in collaborazione con la Regione Valle d'Aosta. Dopo che nel 2022 il lavoro ha riguardato i castelli, il punto di partenza della nuova iniziativa è l'Area megalitica recentemente riaperta dopo un importante ampliamento.

Per promuovere la città sono stati ideati un podcast originale in sei puntate, una mappa di Aosta dedicata a bambini e famiglie, il secondo numero della rivista online Amagazine, oltre a iniziative sui social media e visite dedicate ai possessori di Abbonamento musei.

Il podcast 'Leone e il mistero di Augusta' è un racconto d'avventura ambientato nei siti storici di Aosta: il protagonista è Leone, un diciassettenne aostano annoiato da un'estate monotona e che si trova a risolvere il mistero che lo porterà alle origini della sua città. Da oggi sono disponibili le prime tre puntate sulle principali piattaforme. "A noi spetta creare una scintilla di curiosità, è con questo spirito che abbiamo realizzato questo podcast", ha detto durante la conferenza stampa di presentazione Simona Ricci, direttrice di Abbonamento musei. "E' un podcast ben fatto, speriamo possa sollecitare anche l'attenzione dei turisti di fuori regione", ha sottolineato l'assessore ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz.

La mappa, in distribuzione presso l'ufficio turistico di Aosta e i principali musei, presenta un percorso attraverso i principali siti della città fatto di giochi, curiosità e indovinelli. "Abbiamo scelto un personaggio di ogni epoca che potesse fare da guida alla città, da Lucius Iulus Sallassus a Innocenzo Manzetti", ha spiegato Stella Bertarione, funzionaria regionale dell'Ufficio valorizzazione e comunicazione siti culturali.

