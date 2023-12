Rischio idrogeologico, approvate opere per oltre 2 milioni

La Giunta regionale ha adottato alcune deliberazioni relative a interventi per la gestione del rischio idrogeologico. In particolare sono stati approvati il progetto esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della strada regionale numero 28 in località Toules Dessous, nel comune di Valpelline, per un importo totale di spesa pari 955.000 euro, e il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della località Serta Desor, nel comune di Gaby, per un importo totale di spesa pari a 742.540 euro. Inoltre è stata approvata la concessione di contributi ai Comuni di Emarèse, Gressoney-Saint-Jean e Sarre per un importo complessivo pari a 454.980 euro.

"Gli effetti dei cambiamenti climatici - spiega l'assessore Davide Sapinet - stanno determinando un incremento della frequenza ed intensità degli eventi di precipitazione intensa, causando maggiori fenomeni di dissesto e aumentando il rischio idraulico, e un aumento delle temperature alle alte quote che sta influendo sulla stabilità dei versanti e dei ghiacciai, oltre che modificare la qualità della neve e quindi il pericolo valanghivo. Gli interventi relativi alle opere di riduzione del rischio sono volti ad accrescere la resilienza dei territori e delle comunità riducendo i livelli di rischio idrogeologico a valori accettabili e sostenibili mediante opere anche rilevanti e ben visibili sul territorio. Accanto ai programmi di intervento di tipo strutturale di riduzione dei rischi, la Regione è anche impegnata ad implementare e ad attuare misure di natura conoscitiva dei fenomeni fisici, di monitoraggio del territorio, di aggiornamento delle pianificazioni territoriali e di settore per lo studio e la riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici".



