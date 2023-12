Aosta sale al quarto posto per qualità della vita

Considerata dal punto di vista statistico come una provincia, Aosta - e quindi l'intero territorio regionale - guadagna due posizioni rispetto al 2022 e si piazza quarta nell'annuale classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, totalizzando 594,2 punti. Sul gradino più alto del podio c'è la provincia di Udine (605,7), che scala 11 posizioni, seguita da Bologna (598,2) e Trento (597,1). Chiudono la graduatoria Foggia (401,8), Caltanissetta (404,8) e Napoli (412,2).

Il territorio della regione alpina è secondo per ricchezza e consumi (guadagna 23 posizioni rispetto alla passata edizione), 31/o per affari e lavoro (+26), 23/o per giustizia e sicurezza (perde sette posizioni), 65/o per demografia e società (-34), nono per ambiente e servizi (-6) e ottavo per cultura e tempo libero (stabile). Considerando i vari sottoindicatori che contribuiscono a formare la 34/a edizione della classifica dei territori più vivibili, la regione alpina è prima per incendi denunciati ogni 100 mila abitanti (1,63 contro un media di 12,76) e ultima per denunce di furti con destrezza (50 ogni 100 mila abitanti, rispetto a una media di 28).



