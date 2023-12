Ospedali di Aosta premiati per i servizi alle donne

L'Usl della Valle d'Aosta è stata premiata per i servizi rivolti alle donne e in generale nell'ottica di genere. In dettaglio sono stati assegnati tre "Bollini rosa" all'ospedale "Parini" (uno in più rispetto al biennio precedente) e due al presidio Beauregard da parte dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) per il biennio 2024-2025.

Le due strutture ospedaliere sono state considerate "vicine alle donne e in generale all'ottica di genere, grazie alla presenza di percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior rilievo clinico ed epidemiologico, nonché offerte di servizi per l'accoglienza che cambiano l'approccio con l'ospedale, come la mediazione culturale e la documentazione informativa plurilingue".

"Questo riconoscimento ci accompagna da molti anni - commenta il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti - e premia l'impegno del nostro ospedale per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, con la realizzazione di percorsi ottimizzati per il genere femminile, ma in generale per la medicina di genere". Aggiunge l'Assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi: "Siamo soddisfatti per questo riconoscimento che certifica un lungo percorso intrapreso dal nostro ospedale verso l'attenzione alla medicina di genere che garantisce diagnosi, cure, ma anche accessibilità e accoglienza sempre più mirate, e quindi più efficaci".

La valutazione delle strutture ospedaliere e l'assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da circa 500 domande, ciascuna con un valore p



