Pericolo valanghe, allerta gialla su parte della Valle d'Aosta

Il Centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di ordinaria criticità ('allerta gialla') per valanghe valido sulla dorsale alpina (l'area che va dalla Valgrisenche a Breuil-Cervinia, passando per il Monte Bianco e il Colle del Gran San Bernardo), dove invece ieri l'allerta era 'arancione', e nelle valli del Gran Paradiso.

Sono possibili "medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza" si legge nel bollettino, valido fino alla mezzanotte di domani.

"Oggi pomeriggio neve in calo da 2.000 a 1.200 metri, massimo 5-15 centimetri a 1.800 metri" nelle aree dove vige l'allerta gialla per valanghe, "meno altrove".

Per pericolo valanghe restano al momento valide a Courmayeur le ordinanze di chiusura della Val Ferret e della strada Larzey-Entrèves e di limitazioni all'accesso in Val Veny.

Il bollettino neve e valanghe - valido al di fuori delle piste controllate e gestite dai comprensori sciistici - riporta per oggi un grado di pericolo 4-forte sopra i 2.000 metri di quota nel Nord-ovest della regione (Val di Rhemes, Val Veny, Valgrisenche, La Salle Morgex, Val Ferret, Val di La Thuile, Gran Bernardo Ollomont). "L'abbondante neve fresca - si legge - così come gli accumuli di neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo". Domani "il pericolo di valanghe diminuirà progressivamente". Il grado di pericolo è invece 3-marcato, oltre i 2.000 metri di quota, su buona parte del restante territorio regionale (Cervinia e Alta Vallpelline, Valle di Cogne, Saint-Pierre e Saint-Nicholas, Testata Saint-Barthelemy, Introd, Arvier e Aymavilles, Valsavaranche, Bassa Valle di Champorcher, Testata Gressoney ed Ayas, Quart e Nus, Pollein e Saint-Marcel, Bassa e Media Valpelline) e 2-moderato altrove.



