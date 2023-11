Il 5 dicembre medici e infermieri scendono in piazza

Il 5 dicembre medici, infermieri e tutti agli altri lavoratori in ambito sanitario scenderanno in piazza per uno sciopero nazionale. La protesta contro la manovra economica e in difesa del Servizio sanitario nazionale è stata organizzata dai sindacati di categoria Anaao Assomed, Cimo-Fesmed-Anpo e Nursing Up. In Valle d'Aosta, dalle 9 alle 13, davanti all'ospedale di viale Ginevra ci sarà un sit-in di protesta dei lavori del comparto sanitario. Alla base dello sciopero la manovra economica del Governo, che secondo le sigle sindacali, non tiene conto delle esigenze dei lavoratori e non investirebbe adeguate risorse economiche nella sanità pubblica. "Abbiamo bisogno di nuove assunzioni - spiegano i referenti sindacali - e vdi un contratto che preveda uno stipendio più adeguato, siamo quelli meno pagati d'Europa.

Chiediamo anche la depenalizzazione del reato di colpa grave in ambito medico. La carenza di personale, medico e infermieristico è sempre più pesante, le liste d'attesa sempre più lunghe, i nostri turni sempre più massacranti''. E aggiungono: ''Questo tipo di politica, per noi, punta a distruggere il sistema sanitario pubblico a favore di quello privato. E noi non ci stiamo. Mancano i soldi, e cosa fa il Governo? Mette le mani sulle pensioni. Questo non è accettabile''.

I reparti più colpiti dalla carenza di personale, in Valle d'Aosta sono: il pronto soccorso, pediatria, chirurgia generale, neurologia, psichiatria e geriatria. Complessivamente, secondo le sigle sindacali, mancherebbe oltre il 30 per cento del personale medico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA