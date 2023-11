In Valle d'Aosta tre Stelle al merito del lavoro

E' in calendario martedì 5 dicembre, alle 11, nella Sala Viglino di Palazzo regionale di Aosta, la cerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoro. Il riconoscimento quest'anno è stato assegnato a Alessandro Neyroz, Luciano Rigazio e Patrizia Joris (quest'ultima parteciperà alla cerimonia nazionale che si terrà al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella).

"Tradizionalmente inserita il primo maggio nell'ambito delle celebrazioni della Festa dei lavoratori, quest'anno è stata collocata nel mese di dicembre, in occasione della ricorrenza del centenario dell'istituzione delle decorazioni, che vengono conferite con Decreto del Presidente della Repubblica ai lavoratori che, nel corso della loro esperienza professionale, si sono distinti per perizia, laboriosità, condotta morale e anzianità di occupazione" è spiegato in una nota. Interverranno all'evento il presidente della Regione, Renzo Testolin, il Console onorario dei Maestri del Lavoro, Luigi Busatto e il funzionario dell'Ispettorato nazionale del lavoro di Aosta, Angela Giorgio.



