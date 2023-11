Cervinia cambia nome, vicesindaco "preservare denominazione"

"Non appena ufficializzato da parte della Regione il cambio di denominazione della località di Breuil-Cervinia in Le Breuil ci siamo immediatamente attivati affinché venga ripristinata quanto prima la denominazione Breuil-Cervinia. Questo poiché il cambio in Le Breuil, approvato nella passata consiliatura di cui non facevo parte, avrebbe delle ripercussioni immediate e negative sia a livello di incombenze burocratiche e amministrative a carico dei nostri concittadini e delle nostre imprese sia a livello d'immagine".

E' quanto comunica il vice sindaco di Valtournenche, Massimo Chatrian (che è anche responsabile Enti locali di Forza Italia Valle d'Aosta), in merito al cambio di denominazione della località di Breuil-Cervinia in Le Breuil.

"La nostra località - prosegue - era ed è tuttora riconosciuta e apprezzata a livello nazionale e internazionale come Breuil-Cervinia. Motivo per cui occorre trovare la soluzione tecnico-amministrativa più idonea per preservare la denominazione Breuil-Cervinia, divenuta ormai un'icona immediatamente riconoscibile dal grande pubblico e patrimonio immateriale di tutta la Valle d'Aosta".



