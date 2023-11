Cervinia cambia nome, sindaco 'al lavoro per rettificare'

"Domani incontreremo il presidente della Regione. L'obiettivo è trovare una soluzione assieme all'amministrazione regionale. Vogliamo affrontare il problema e capire cosa possiamo fare. Chiederemo di poter rettificare la denominazione e mantenere il nome Cervinia". Lo ha dichiarato all'ANSA il sindaco di Valtournenche, Elisa Cicco, in merito al cambio del nome della località di Cervinia in Le Breuil.

"Bisogna capire come ci si può muovere - ha aggiunto - dal punto di vista giuridico. Ci rendiamo conto della situazione e stiamo lavorando per risolvere il problema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA