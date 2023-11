Univda, 'nella nuova sede forse dal 2024-2025'

"Siamo estremamente soddisfatti per aver rispettato i tempi per l'affidamento delle forniture tecnologiche e del servizio di manutenzione. Ora siamo solo in attesa da parte della Regione della data di consegna effettiva dello stabile che, se avverrà nei tempi previsti (entro metà dicembre), ci consentirà di ottimizzare i lavori e di poter avviare l'anno accademico 2024 - 2025 nella nuova sede". Così la direttrice generale dell'Università della Valle d'Aosta, Lucia Ravagli Ceroni.

Il Consiglio dell'Università infatti ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva della fornitura, installazione e manutenzione dei sistemi tecnologici e informatici del polo universitario Testa Fochi. L'importo complessivo dell'aggiudicazione è di 2 milioni 512 mila euro. I lavori sono stati affidati al raggruppamento denominato Adicom group srl. - Iset Telecom srl, composto dalla mandataria Adicom group srl.

con sede a Orbassano (Torino) e dalla mandante Iset Telecom srl con sede a Torino.

Inoltre il Consiglio dell'ateneo ha approvato la concessione gratuita da parte della Regione all'Università dell'immobile destinato alla didattica universitaria e costruito dopo la demolizione della palazzina Zerboglio. La concessione decorrerà dalla data di consegna dell'immobile "non ancora stabilita da parte della Regione", fa sapere in una nota l'ateneo.



