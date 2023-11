Approvato accordo con pediatri di libera scelta

La giunta della Valle d'Aosta ha approvato l'Accordo integrativo regionale con i pediatri di libera scelta a supporto dell'assistenza ambulatoriale aziendale per i minori affetti da patologie croniche.

L'intesa disciplina le modalità di coinvolgimento, da parte dell'Usl della Valle d'Aosta, dei medici pediatri di libera scelta in attività da svolgersi in specifici ambulatori aziendali nell'ambito del processo assistenziale di presa in carico di tutti i minori in età pediatrica affetti da patologie croniche. Inoltre consente di coinvolgere i medici pediatri di libera scelta nella presa in carico non esclusivamente dei propri assistiti ma di tutti i minori in età pediatrica con patologia cronica presso specifici ambulatori attivati dall'Azienda sanitaria.

"Con questo accordo - spiega l'assessore Carlo Marzi - abbiamo potenziato ulteriormente l'assistenza dei minori affetti da patologie croniche. La necessità imminente è quella di continuare a garantire, a seguito della riorganizzazione dei servizi in corso, una risposta pronta ed efficace ai pazienti minori diabetici. Tale atto introduce un modello di presa in carico dei minori che vede collaborare i professionisti del territorio con quelli ospedalieri, in un particolare momento dove è più che mai prioritario attivare sinergie e lavorare in rete".



