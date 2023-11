'Forte di Bard per la montagna', tre giorni di iniziative

Tre giornate dedicate alla montagna con conferenze, presentazioni di libri, attività per i più piccoli, visite guidate ma anche MontagnaLibri, la mostra-mercato internazionale delle librerie antiquarie di montagna parte integrante del Trento Film Festival: la rassegna 'Forte di Bard per la montagna' si terrà dal 9 all'11 dicembre, in occasione della Giornata internazionale della montagna 2023.

Sabato 9 dicembre alle 10.30 sarà inaugurata la nuova collocazione del Bivacco Sberna donato al Forte dal Cai di Firenze e verrà presentato il Bivacco 'Sasso' (Small alpine shelter for scientific observation), a destinazione ricerca scientifica, del Politecnico di Torino. Alle 11, nella sala Archi Candidi, si terrà la conferenza 'Bivacchi e rifugi: i cambiamenti climatici e la vita in alta quota' e un'ora dopo, al Museo delle Alpi, sarà inaugurata MontagnaLibri, rassegna internazionale di editoria di montagna (9 dicembre 2023 - 7 gennaio 2024). L'alpinista Simone Moro presenterà al pubblico il suo libro '8000 metri di vita' (Editore Corbaccio) alle 21, nell'auditorium di Pont-Saint-Martin.

Domenica 10 dicembre sono in programma, tra l'altro, la proiezione di una selezione di pellicole del Trento Film Festival (ore 15 presso l'auditorium Opera Mortai) e alle ore 16, nella sala Archi Candidi, la presentazione del nuovo libro del fotografo Lorenzo Shoubridge, dal titolo 'Attitude. Luci e ombre ai piedi del Mont Avic'. Lunedì 11 dicembre, nella sala Olivero, dalle ore 10 l'assessore Luciano Caveri dialogherà con diversi ospiti nella tavola rotonda 'Ecosistemi montani nel 2050' e alle 14.30 si terrà il convegno 'La montagna di ghiaccio. I risultati delle ricerche sulla criosfera condotte nel 2023 in Valle d'Aosta'.



