Avvocato pediatra, l'assoluzione è una liberazione

"Siamo soddisfatti del risultato processuale, ciò non toglie che permane il grande dolore per il tragico episodio. E' morta una bambina, dolore che accompagnerà sempre il dottor Aicardi. Ma siamo consapevoli che ha fatto tutto quello che doveva fare in scienza e coscienza. Quindi certamente è una liberazione". Così l'avvocato Pietro Obert, difensore del medico pediatra Marco Aicardi, di 50 anni, di Verrayes (Aosta), assolto dall'accusa di omicidio colposo nel processo sulla morte a 17 mesi della bimba valdostana Valentina Chapellu.

"Dopo 11 tra consulenti e periti escussi nelle more del dibattimento finalmente - ha aggiunto il legale - si è cristallizzata la mancanza del nesso di causa tra le condotte del dottor Aicardi e poi il tragico esito".

"La morte della piccola Valentina - aveva detto il legale durante la sua arringa - non è dipesa in alcun modo dall'operato del dottor Aicardi, dipinto ingiustamente come un medico fannullone". Una persona "devastata, che ha dovuto cambiare ambito professionale, linciata sui social network e che rimarrà segnata per il resto dei suoi giorni".



