Savt verso il congresso, Claudio Albertinelli si ricandida

Il Savt si prepara al congresso del 14 e 15 dicembre al salone Bccv di Gressan, dove sarà eletto il segretario che guiderà il sindacato per i prossimi cinque anni.

Ad oggi l'unica candidatura è di Claudio Albertinelli, segretario uscente, "ma c'è tempo fino al primo dicembre per presentarne altre", ha sottolineato lo stesso sindacalista durante una conferenza stampa convocata in vista del congresso.

Nell'occasione è stato presentato ai giornalisti il nuovo sito web (savt.org) del Syndicat autonome valdôtain des travailleurs. Un sito bilingue e che - per precisa scelta del sindacato autonomo valdostano - si apre nella versione francese.

Due le sezioni proposte: una istituzionale e l'altra dedicata alle notizie del Savt, 'Le revéil social', che si rifà al nome dello storico bollettino quadrimestrale che il sindacato invia per posta - "e continuerà a farlo" - ai propri iscritti.

Il Savt ha inoltre indetto un concorso, dedicato agli studenti, per individuare l'immagine che compare sulla locandina del prossimo congresso e quella che colorerà la tessera 2024. La prima, che raffigura una stretta di mano, è stata creata da Stephanie Arianna Bertelli mentre la seconda, un puzzle di tessere che rappresentano diverse professioni, è di Edoardo Maurizio Benvenuto. Entrambi i vincitori - che si sono aggiudicati un buono per acquistatare materiale tecnologico - sono studenti del liceo artistico di Aosta.



