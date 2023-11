Nuovi animali colorati per abbellire Cogne Acciai Speciali

Dal mese di dicembre fino al giugno prossimo lo stabilimento della Cogne Acciai Speciali di Aosta sarà abbellito da animali colorati realizzati in plastica riciclata.

Lo ha comunicato l'azienda siderurgica, che ha rinnovato l'accordo con la Cracking Art. L'iniziativa ha avuto il patrocinio del comune di Aosta. "Questa collaborazione, oltre che un modo per abbellire il nostro stabilimento, rappresenta una sinergia di valori e progetti comuni - commenta il direttore generale della Cogne Acciai Speciali, Monica Pirovano - tra noi e il movimento Cracking Art. A differenza dell'anno scorso tutte le opere che installeremo saranno visibili dall'esterno, proprio perché il nostro intento non è più solo quello di omaggiare la comunità del personale che lavora in Cogne, ma anche quello di fare un regalo all'intera comunità aostana".

