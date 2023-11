A Pont-Saint-Martin la mostra 'Com'eri vestita?'

La mostra 'Com'eri vestita? 17 storie di violenza sessuale raccontate attraverso l'abbigliamento delle vittime' al Centre Culturel di Villa Michetti, a Pont-Saint-Martin da oggi fino al 6 dicembre, presenta storie di abusi, affisse accanto agli abiti in esposizione, che intendono rappresentare, in maniera fedele, gli indumenti che la vittima indossava al momento della violenza subita.

Un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale insieme alla commissione di gestione della biblioteca M. G. Capra, in collaborazione con il 'Gruppo Italia 101 della Valle d'Aosta di Amnesty International' e l'associazione 'Dora - Donne in Valle d'Aosta'.

Il progetto, nato nel 2013 all'Università del Kansas, viene diffuso in Italia grazie al lavoro dell'Associazione Libere Sinergie, che ne propone un adattamento al contesto socio-culturale. L'idea alla base del lavoro è di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne e "smantellare il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti".



