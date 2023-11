Violenza sulle donne, striscione 'pro-patriarcato' ad Aosta

"Ma quale patriarcato, 'questo' è il vostro uomo rieducato": è la scritta su striscione apparso - e presto rimosso - nella tarda serata di ieri nel centro di Aosta, in piazza dell'Arco d'Augusto. La stessa che poco più di 24 ore prima aveva ospitato un presidio di solidarietà dedicato a Giulia Cecchettin e a tutte le vittime di violenza, organizzato da Dora donne Valle d'Aosta. Alla manifestazione avevano partecipato circa duecento persone, portando cartelli con scritte come 'Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima'.

Mercoledì avevano sollevato critiche - in particolare da Pd, Adu Vda e Cgil - alcune dichiarazioni sul patriarcato formulate dai consiglieri regionali Andrea Manfrin e Luca Distort in aula.





