Striscione pro-patriarcato, Pd 'violenza di genere banalizzata'

"Questa mattina all'Arco d'Augusto è apparso uno striscione imbarazzante. Ancora una volta la destra fascista non vede e banalizza la complessità del fenomeno della violenza di genere". Così in una nota il Pd Valle d'Aosta commenta la scritta - "Ma quale patriarcato, 'questo' è il vostro uomo rieducato" -apparsa nella tarda serata di ieri e poi rimossa nel centro di Aosta.

"Con questo atteggiamento - prosegue il Pd Vda - per cui alcuni continuano a sostenere il patriarcato e desiderare il ritorno di una società conservatrice che 'produce maschi alpha' non si va da nessuna parte. Anzi, si producono ancora più danni.

Il patriarcato è un male per tutti. Forse gli autori delle parole comparse ieri sera, non si rendono conto che non solo le donne vogliono combattere il maschilismo imperante che priva della libertà tanto le donne quanto gli uomini, costretti in un ruolo di maschi alpha rifiutato da tanti".

"Quello che vogliamo - concluda il Pd Vda - è diffondere capillarmente una nuova cultura, di parità, in cui le relazioni non sono determinate dalle dinamiche di potere. Speriamo che questa visione possa essere condivisa da tutti e tutte, perché crediamo sia un tema che va oltre ogni bandiera politica. O cosi dovrebbe essere".



